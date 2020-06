Põhjala pruulikoja juht: kaotame aasta, aga ronime august välja

Äripäev RUS

Enn Parel Foto: Rauno Volmar

Hoolimata asjaolust, et 2020. on nagu kaotatud aasta, mil läheb paljudel seni peost suhu elanud väiketootjatel väga raskeks, usub väikepruulijate turuliider Põhjala, et kui uuesti hullemaks ei lähe, ronib ettevõte koroonakriisist põhjustatud august aasta lõpuks välja, kirjutab Äripäev.