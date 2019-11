PÕHJALIK ÜLEVAADE | Kuidas postitöötajate streigi laienemine halvab homme paljude soomlaste igapäevaelu

Tallink Silja laevadel mõjutab toetusstreik ennekõike Turu-Stockholmi liinil sõitva Baltic Princessi ja Helsingi-Stockholmi liinil sõitva Silja Serenade graafikut. Soome meremeeste ametiühing liitub toetusstreigiga esmaspäeva hommikul kell kuus.

Baltic Princess jääb esmaspäeva õhtul Turu sadamasse ning Silja Serenade teisipäeval Helsingi sadamasse. Viking Line’i laevadest on toetusstreigist mõjutatud viis alust, mis sõidavad Soome lipu all – need on Mariella, Gabriella, Amorella, Viking Grace ja Rosella.

Soome lennundussektori töötajate ametiühingu toetusstreik saab alguse esmaspäeva hommikul kell kuus. See tähendab, et häiritud on kõigi Soome saabuvate ja sealt lahkuvate lendude maapealne teenindus, toitlustus, kaubalaadimine, aga ka turvakontrollid lennujaamades. Toetusstreigiga liituvad ka Vantaa lennujaama kaubaterminali töötajad.

Streigivad kõigi nende lennundussektoris tegutsevate ettevõtete töötajad: Airpro Oy, Aviator Finland Oy, Finnair Oyj, Finnair Cargo Oy, Finnair Kitchen Oy, GA Telesis Engine Services Oy, HUB Logistics Handling Ltd, Nordic Regional Airlines Oy, RTG Ground Handling Oy ja Swissport Finland Oy. Nende tööseisak kestab teisipäevani.

Pakkide saatmine peatub, toidusektoris ka tõrked

Teenindussektori töötajate ametiühing on keelanud toetuse märgiks homme tööle minna ka kõigil neil, kes tegelevad riikliku postifirma Posti jaotusvõrgus ja teeninduspunktides pakkide ning kirjade sorteerimisega. Tööseisak algab täna südaööst.

Seejuures tuleb arvestada, et Postil on 750 teeninduspunkti kauplustes, kioskites, bensiinijaamades, kohvikutes ja apteekides. Toetusstreigiga on lubanud liituda ka Soome toiduainetööstuse ametiühing.

Ka alustavad homme kella kuuest streiki elektritöötajate ametiühingu liikmed, kes lõpetavad oma streigi alles 8. detsembri südaööl. Nende toetusstreik puudutab ennekõike seitset posti- ja logistikakeskust kuues Soome linnas, kus nad streigi perioodil ei tee mingisuguseid töid, mis toetavad postipakkide ning kirjade saatmist ja sorteerimist. Need logistikakeskused asuvad Tamperes, Helsingis, Vantaas, Kuopios, Oulus ja Leedos.

Soome postitöötajate ametiühing andis 10. novembril teada, et pikendab streiki 8. detsembrini. Postitöötajad nõuavad endale paremaid töötingimusi ja palka. Seni on streigist võtnud osa 9000 postitöötajat.