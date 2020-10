PÕHJALIK ÜLEVAADE | Mis on pensioni kolmas sammas, mida soovitatakse enne aasta lõppu nii iseendale kui lastele ära?

„Viimase aastaga on meie kolmanda samba klientide arv kasvanud 30%, viimastel nädalatel on see tempo veelgi kiirenenud,” rääkis LHV pensionifonde haldava LHV Varahalduse juhatuse liige Joel Kukemelk. Huvi kasvu kolmanda samba pensionifondide vastu kinnitab ka SEB Pank.

Panga pensionifonde haldava SEB Varahalduse äriarendusjuhi Peeter Schamardini sõnul kasvas näiteks mullu SEB iseteeninduses sõlmitud lepingute arv aasta varasemaga võrreldes 2,5 korda. „Käesoleval aastal veidi vähem kui kümne kuuga sõlmiti juba meie internetipangas rohkem kolmanda samba lepinguid kui 2018. aastal 12 kuuga,” lisas Schamardin.

Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuhi Kaire Peiki sõnul on viimastel päevadel iseäranis hüppeliselt kasvanud lapsevanemate huvi lastele kolmanda samba tegemiseks. ETV uudistesaade „Aktuaalne kaamera” märkis eile, et kui eelmise aasta lõpu seisuga oli 17 alaealisel kolmas sammas, siis praeguseks küündib see number juba enam kui 700-ni.

Mis täpselt on selle järsu huvi kasvu taga, miks on kasulik teha nii endale kui lapsele kolmas sammas enne aasta lõppu, kuidas täpselt see käib ning mida tuleks fondide valikul arvestada – neile ja teistele kolmanda sambaga seotud küsimustele leiad vastused sellest artiklist.