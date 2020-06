Põhjamaade hüdroenergia jõuab varsti taas Eestisse ja elektri hind langeb

Elektri börsihind Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas kerkis kolmapäeval Leedu ja Rootsi vahelise ülekandekaabli rikke, Eesti ja Soome vahelise kaabli hoolduse ning Riia elektrikatkestuse tõttu kohati 255 euroni megavatt-tunnist.

Kolmapäeva õhtul langes hind taas ligikaudu 44 eurole megavatt-tunnist. Siiski on see hinnatase veidi kõrgem selle aasta keskmisest, mis on jäänud päevasel ajal pigem 30 euro ligidale.

Tänavu on elektri hind börsil olnud mullusest soodsam peamiselt odava Põhjamaade hüdroenergia ning koroonaviiruse piirangutest tulenenud vähenenud tarbimise tõttu. Kuna kaks riikidevahelist ühendust olid samal ajal rivist väljas, ei pääsenud ka Põhjamaade odav energia Eestisse. Kui mullu aprillis ja mais maksis elekter ligikaudu 42 eurot megavatt-tunnist, siis tänavu aprillis-mais oli hind vastavalt 24 ja 25 eurot.

Leedu ja Rootsi vaheline NordBalt ühendus on esialgsete andmete kohaselt rivist väljas esmaspäeva õhtuni, samas ei ole kindel, kui kaua kaabli parandustööd kesta võivad.

Reede õhtul alustab taas tööd nädala jagu korralises hoolduses olnud Eesti ja Soome vaheline elektrikaabel EstLink1. Elering kinnitas, et kaabli hooldus läks hästi ja plaanipäraselt.