Põhjamaade pangad pole enam need, mis nad olid varem

Kui Kreeka võlakriis lõõmas, otsis raha Euroopas turvasadamat. Lõuna-Euroopast tahtis raha lahkuda, ka Saksamaal, Prantsusmaal ja Hollandis olid rahapaigutajad mures, kuna nende maade pangad olid Lõuna-Euroopa riikidesse palju laene andnud. Justkui turvasadamana paistis Skandinaavia, kus majandus oli suhteliselt heas seisus, pangad tugevad, valitsuste võlakoormus polnud suur. Kuum raha voolaski Euroopa külmematele aladele. Raha jagus kõikjale, nii võlakirjaturule, aktsiatesse kui ka pangahoiustele.

Olukord on drastiliselt muutunud. Kreeka päästeti korduvatel katsetel ja ka teised Lõuna-Euroopa maad said vähemalt mõneks ajaks kergendust. Põhjamaade pankade tervis hakkas halvenema, kusjuures põhjuseid selleks oli rohkem kui üks. Loomainstinkt polnud paremat tootmist jahtides see, mis viinuks mujalt tulnud raha Skandinaavia maadest minema.