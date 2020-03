Põhjanaabrite peaminister Sanna Marin: koroonaviirus mõjub Soome majandusele rängalt

YLE-le antud intervjuus rääkis Marin, et riigi rahandusministeerium hindab praegu võimalikke riske ning tagajärgi. "Loomulikult meie majanduslik seis halveneb," nentis peaminister. Ta tõi näiteks, et probleeme on kaupade ekspordiga, nõudlus on vähenenud.

Eduskunna koonderakondlasest saadik Elina Lepomäki sõnas Iltalehtile, et eriti raskelt mõjub koroonaviiruse levik just avalikule sektorile. Ta viitas, et ilmselt tuleb sel aastal suur defitsiit riigieelarve osas.

"Kui viimased prognoosid täide lähevad, ei kasva Soome majandus sel aastal üldse," arvas ta.

Peaminister Marin ütles, et riik oli koroonaviiruse tulekuks valmis ja asutused tegid koostööd juba jaanuaris. Ta ütles, et ollakse valmis sellekski, et nakatunute hulk kasvab.

Soomes tervishoiuamet teatas täna hommikul, et viimase ööpäeva jooksul tuvastati veel neljal soomlasel nakatumine koroonaviirusesse Covid-19.

Vähemalt üks viimastest nakatunutest, täisealine mees, viibib seoses haigestumisega haiglaravil.

Veel nelja nakatunu lisandumine kasvastas koroonaviirusesse haigestunute arvu Soomes 23-ni.