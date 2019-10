Põhjanaabrite suurnime hädad. Nokia ajab investorite pea halliks

Aktsia reageeris uudistele päeva sees isegi 24-protsendilise kukkumisega, mis on aktsiale suurim päevane hinnalangus alates 1991. aasta juulist, märkis Bloomberg. Hiljem on aktsia veidi langusest tasa teinud, kuid oli ikkagi eilsest sulgemishinnast viiendiku võrra madalam ja maksis Helsingi börsil 3,765 eurot.

Mikael Rautanen maaklerfirmast Inderes märkis, et kuigi Nokia kvartalitulemus vastas ootustele, siis tulevikuväljavaade on kõvasti halvenenud. Seega oli õigus neil investoritel, kes on Nokia väljavaadete osas olnud pessimistlikud. Iseäranis valus on Nokia selle ja tuleva aasta väljavaadete alandamisel see, et konkurent Ericsson just tõstis läinud nädalal väljavaadet.

Nokia teatas, et marginaalid on surve all ning 5G vajab täiendavaid investeeringuid, kirjutas Taloussanomat.