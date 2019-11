Põhjanaabritel valmis Soome kõrgeim tornelamu. Selle ehitamisel osales ka üks Eesti firma

Värskelt valminud tornelamu näol on tegu kõige kõrgema elahoonega Soomes ning see on esimene kaheksast pilvelõhkujast, mis Helsingis Kalasadama piirkonda püsti pannakse, kirjutab Iltalehti. Majaka-nimeline hoone on 134 meetrit kõrge ja selles on 34 korrust.

Hoone sisustamisel lõi kaasa ka üks Eesti ettevõte. Nimelt tootis ja paigaldas 18 aastat tagasi asutatud Hansakivi OÜ kõikidesse köökidesse hoones kivitasapinnad. Lepingu kestvus oli aasta aega. "Kuna meie tööga jäädi väga rahule, siis sõlmiti meiega leping ka teise torni kivitasapindade hankeks," ütles ettevõtte omanik Priit Hanson.

Juba püsti pandud tornhoones on 280 korterit ning teadaolevalt küündis seal ruutmeetri hind 5000 euroni. Seda, milline vaade avaneb merele ja Helsingi kesklinnale 130 meetri kõrguselt, vaata lähemalt Iltalehti loo juures olevast videost.

Tallinna kõrgeimad tornhooned on Helsingis värskelt valminud korterelamust natuke madalamad, jäädes kõrguse poolest 110 ja 120 meetri vahele.

Näiteks mullu Maakri kvartalis valminud Olav Miilile kuuluva kõrghoone kõrguseks on 110 meetrit. Maakri kvartali kõrghoonest on Tallinnas kõrgemad 117-meetrine Swissôtel ja 116,98-meetrine Tornimäe kaksiktorn.