Pokkerimäng, mis lubab nelja aastaga raha viiekordistada

Madis Müür Foto: Danny Maxwell Photography, Danny Maxwell

Varem pokkerimänguga elatist teeninud Madis Müür leidis pärast kaartide mahapanekut rahateenimiseks uue viisi – idufirmadesse investeerimise – ning siiani on tal läinud nii edukalt, et vaid nelja aasta jooksul on Müürist saanud miljonär, kirjutab Äripäev.