Pokkerimängija: investeerides kaotasin üle kümne tuhande euro

Hasartmänge mängides võib alati juhtuda ka nii, et sissepandud raha tuleb mitmekordselt tagasi. Eesti üks edukamatest pokkerimängijatest Madis Müür kinnitab, et see võimalus on alati olemas.

Müür on ise riskides kaotanud üle kümne tuhande euro, aga mitte hasartmänguga, vaid investeerimisega, millega Müür alustas neli aastat tagasi. Ta pani suure osa oma sissetulekust kasvama erinevatel investeerimisplatvormidel – muuhulgas aktsiaturul, ühisrahastuses, indeksfondides jne.

"Aega läks ikka aastaid ja kooliraha on ikka läinud üle 10 000 euro. Ei taha ära hirmutada, see oli start-upides. Ja seal läheb mul kindlasti tulevikus ka kooliraha," rääkis ta.

Üks asi on investeerida ja riskida n-ö vaba rahaga, kuid kas inimene, kes pole kunagi investeerimisega tegelenud, peaks sellesse maailma sukelduma kaasas kogu teisest pensionisambast väljavõetud raha?

Müüri sõnul peaks alguses olema ettevaatlik.

Loe pikemalt ERRist.