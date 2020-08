Ukraina põllutööliste Eestisse lubamise debatis vaieldakse mõnikord, kas tegemist on orjatöö kasutamisega või mitte. Kuigi põllumehi on mitmesuguseid, siis on ka selliseid, kelle pakutavad elutingimused on nii viletsad, et terviseamet kavatseb selle kohta materjalid tööinspektsiooni saata.