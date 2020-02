Pole vaid pealinlastele mõeldud luksus: ka Haapsalu võib saada trammi

Haapsalu linnapea Helen Rammu sõnul on omavahel arutatud, et Haapsalu ja Rohuküla vahel võiks olla ka mingi odav ühendus – väiksem rong või hoopis elektritramm. „Sellisel juhul võiks ümberistumine Rohukülla viivale rongile olla näiteks Kastani jaamas,” ütles ta. Rammu lisas, et kui see võimalus käiku läheb, siis võiks see väiksem rong sõita ka Rohuküla ja Uuemõisa või miks mitte ka Taebla vahet.

Eesti Raudtee on juhtinud sihtasutuse Läänemaa ja kohalike omavalitsuste tähelepanu juhtinud 13 küsimusele, mis tuleb lahendada ja kokku leppida enne, kui raudtee projekteerimiseks läheb. Kõige keerulisemaks kujuneb Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu projekteerimine, sest seal tuleb kõige rohkem tegeleda maa võõrandamisega ja lahendada ka mitmeid muid küsimusi.

