Polegi veel selge, kas AirBaltic saab uuest nädalast avada Tallinnast lennuühendusi Kopenhaagenisse ja Amsterdami

“See, et lennufirmad on agarad taasavama lennuliine Tallinnast, on kindlasti tervitatav. Sellegipoolest peame tegema seda järk-järgult ning lähtudes teiste riikide epidemioloogilisest olukorrast. Kuna iga uus leevendus toob kaasa kontaktide kasvu ja võib seega suurendada ka haigestumist, saame läheneda samm sammult,” ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Tema sõnul selgub seetõttu alles lähipäevil, kas uuest nädalast on võimalik avada liine Amsterdami ja Kopenhaagenisse. Just seda on lubanud teha lätlaste lennufirma airBaltic, kes andis eile teada, et avab 18. maist Tallinnast lennuliinid Amsterdami, Oslosse ja Kopenhaagenisse. 25. maist tahab lätlaste lennufirma hakata sõitma Tallinna ja Vilniuse vahel. Lennufirma on enda kinnitusel valmis jätkama opereerimisega ka Riia lennujaamast niipea, kui saabub luba vastavate institutsioonide poolt.

“On oluline, et lennufirmad ja reisikorraldajad ei jookseks otsustest ja reaalsest olukorrast ette. Alles eile otsustasime Läti ja Leedu transpordiministritega, et esmalt avame Balti riikide vahelise lennuliikluse. Muud sihtkohad avame järk-järgult, kui olukord seda lubab ja teeme seda kindlate põhimõtete alusel,” lisas Aas.

Tema sõnul jälgib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teiste riikide epidemioloogilist olukorda koostöös terviseametiga igapäevaselt ning otsustab selle põhjal lennuliinide avamist. “Kindlasti tuleks esimesel võimalusel sulgeda Minski liin, kuna Valgevenes on viiruse levik endiselt murettekitav,” märkis Aas. Teadupärast on lennuühendus Minskiga üks nendest vähestest, mis on kogu eriolukorra ajal jätkuvalt toiminud.

Aas on seda meelt, et Tallinnast võiks avada liinid näiteks Norrasse ning lisaks Frankfurdile ka teistesse Saksamaa sihtkohtadesse,

Välismaale reisimisel tuleb kõigil reisijatel endiselt arvestada ka kehtivate riikidesse sisenemise reeglitega, mille kohta saab kõige värskema info välisministeeriumist. Samuti peavad kehtivate Eestisse sisenemise piirangutega arvestama kõik välisriikidest siia saabujad.