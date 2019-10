„Põlevkivi on olnud meie iseseisvuse saavutamisel oluline, aga nüüd on Eestil vaja uut põlevkivi”

Eesti üheks mõjukamaks ettevõtteks saanud Alexela rajas endale edu jõulise kliimaneutraalsuse sõnumiga, ütleb suvel kontserni energiasuunda juhtima hakanud endine kõrge pangandustegelane ja maanteeameti juht Aivo Adamson.

"Meil tekib tohutul hulgal igasuguseid bioloogilisi jäätmeid. Reovesi, reosetted, põllumajandus. Kui me saaksime biogaasi kodumaal toota, eeldades, et turg ja tarbija tulevad näiteks sobivate automudelitega kaasa, siis hakkaks fossiilse kütuse osakaal veelgi kiiremini langema," ütleb Adamson.

Samuti leiab ta, et tuleb leida uus põlevkivi: "Põlevkivi ei pea maha kandma, aga seda tuleb targemalt väärindada. Taastuvatel ressurssidel põhinevale energeetikale üleminek on ülioluline. Taastuvenergia allikad võtavad põlevkivi asemel võimust. Kui viiksime praegu kõik autod elektrile, siis peaksime mõtlema, millistest allikatest hakkaksime elektrit tootma, kui meil on peal kliimanõuded."