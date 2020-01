Poliitik Heiki Kranichil kahtlane laenusuhe suurärimehega

Reformierakondlase Heiki Kranichi sõnul investeeris ta raha Uusi teadmisel edasi kõrgtehnoloogilisi valgusseadmeid tootvasse ettevõttesse TFA, mis nüüdseks on pankrotis ning laen tagasi maksmata.

Tallinnas Pärnu maanteel asuva Eesti Loto maja üks omanikke Koit Uus lükkas ümber kahtlused, et Kranichiga seotud laene võiks käsitleda erilise teenena: "Kui ma tahaks altkäemaksu anda, mille kuradi pärast ma peaks andma laenu," küsis ta ning lisas, et "me oleksime saanud selle ära teha ka nii, et poleks midagi deklareerinud".

Äripäeva arvestuse järgi on Koit Uus jõukaim läänlane, kelle vara suuruseks hindab toimetus 27,9 miljonit eurot. Uusile kuulub Haapsalu Uksetehas, lisaks hulk kinnisvara üle Eesti. Uus on olnud innukas Haapsalu raudtee taastamise eest võitleja.

Kui mullu veebruaris tähistas Koit Uus Haapsalus oma 65. sünnipäeva, oli peol kohal ka Heiki Kranich.

Pikemalt loe Äripäevast.