Poliitikast lahkunud Urve Palo asus kasiinoketi tegevjuhiks

Mullu juulis ootamatult ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri ametikohast loobunud ning Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast lahkunud Urve Palo ütles ettevõtte pressiteates, et kasiinovaldkond on temale uudne, mistõttu tähendab uus amet nii põnevat kui ka vastutusrikast väljakutset. "Novomatic pole ainuüksi üks oma valdkonna suurimatest terves maailmas, vaid ka innovaatiline ning sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte. Minu peamiseks eesmärgiks on hoida Eestis emaettevõttele väärilist taset ning kasvatada turuosa," sõnas Palo.

Palo on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning juhtinud seitse aastat Prantsuse suurkontserni Saint-Gobain Isover Eesti haru. Aastatel 2006–2018 kuulus Palo Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, poliitikuna jõudis ta töötada erinevates valitsustes rahvastiku-, majandus ja taristu-, ettevõtlus- ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrina.

Novoloto opereerib kokku 22 mängusaali üle Eesti, olles lisaks Tallinnale esindatud ka Tartus, Narvas, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Jõhvis ja Kohtla-Järvel.

Palo hinnangul on nii Saint-Gobain kui Novomatic mõnevõrra sarnased ettevõtted, mida ühendab tugev positsioon maailmaturul ning ambitsioonikus. "Soovime pakkuda kõikidele oma Eesti klientidele tipptasemel ning turvalist mänguelamust, järgida ausa mängu põhimõtteid ja kõiki kehtivaid seadusi. Niisamuti tahab Novoloto olla heaks tööandjaks oma enam kui 300 töötajale," sõnas Palo.