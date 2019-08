Poliitikast taanduv Palling paneb idufirmas püsti kindlustusäri

Klientideks peaksid saama uue majanduse platvormid ja inimesed kes soovivad maksta tarbitava kindlustuse eest.

Cachet OÜ on 11 kuu vanune ettevõte, kus Palling on juhatuse liige ja 40 protsendise omanik. Ülejäänud 60 protsenti kuulub ingelinvestorile Hedi Mardisoole.

Koos Mai Leemetiga ajab Kalle Palling võrdse osalusega äri, mille põhitegevusalaks on muud insener-tehnilised tegevusalad. See enam kui kümne aasta vanune ettevõte Barefoot Entertainment Group pole läinud aasta majandusaasta aruannet esitanud. 2017. aastal kasvas käive 38 protsenti, 20 294 euroni, kuid kasum kukkus 89 protsenti, 1589 euroni. Kalle Palling on selles ettevõttes juhatuse liige.