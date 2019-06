Poliitikud on Mart Laari "soolost" jahmunud: erakondadega uusi keskpanga nõukogu liikmeid läbi ei arutatud

Jaanus Tamkivi tõdes vaid, et ta küll teadis enda kandidatuuri esitamisest, kuid sellest oli juttu viimati eelmise aasta novembris, enne kevadisi parlamendivalimisi. Ta möönis, et arvatavasti peab veel vana nõukogu koosseis ära valima ka Eesti Panga asepresidendi, sest uue nõukogu nimetamine võib venida oktoobrisse.

Simson: kahtlen esimehe pühendumises

Siin on aga oluline veel mainida, et praeguse nõukogu koosseis aegus juba 25. veebruaril kui liikmetel sai neile määratud viis aastat täis. Pärast seda on aga sama nõukogu nimetanud ametisse uue keskpanga presidendi Madis Mülleri ning ilmselgelt polnud Laaril uue nimekirja esitamisega ka kiiret.

Selle suhtes oli kriitiline ka Keskerakonna fraktsiooni juht Kadri Simson. "Minu hinnangul on kummastav, et panga nõukogu, mille ametiaeg on viis aastat ja kelle ametiaeg sai läbi tänavu veebruaris, jõuab uute liikmetega riigikogu ette alles sel sügisel. See tähendab enam kui pool aastat pärast eelmise koosseisu lõppemist. Selline käitumine paneb kahtlema nõukogu esimehe pühendumises, sest nõukogu liikmete osas ettepanekute tegemine kuulub just tema pädevusse," osutas Simson otseselt Laari tegematajätmistele. Ta lisas, et Laariga ei arutatud ka küsimust, kes võiks Keskerakonna poolt nõukogu liikmeks sobida.

Laar: keskpanga nõukogu pole poliitiline mängukann

Mart Laar vastas Ärilehele talle omase teravusega, et ta soovitaks poliitikutel aru saada, et Eesti Panga nõukogu pole ühegi partei toiduahela osa. EKRE asjus tõdes ta, et on kohtunud Martin Helmega, ent jättis kommenteerimata, miks ühtegi EKRE liiget nõukokku ei võetud. Niisamuti ei lasknud ta end häirida asjaolul, et tänaste liikmete ametiaeg on ammu täis.

"Olen küll veidi hämmeldunud, et ükski teie poolt mainitud kriitik pole minu endaga ühendust võtnud ja lasevad teil seda teha, kuid kohe kindlasti pole teie selles süüdi, igatahes vastan hea meelega," alustas Laar.

"Kaja Kallasel soovitan lõpuks aru saada, et Eesti Panga nõukogu pole ei Reformierakonna ega ühegi teise erakonna toiduahela osa, mille liikmed tuleb Reformierakonnaga läbi arutada. Eesti Panga nõukogu ei saa olla ei koalitsiooni ega ka opositsiooni poliitiline mängukann, oma ülesandeid saab ta täita vaid poliitilistest kisklemisest võimalikult kaugel püsides. Mida rohkem on temas sõltumatuid eksperte ja teadlasi, seda parem. Seda liini lubasin järgida keskpanga nõukogu esimehena ametisse astudes ja seda kavatsen teha tulevikuski.

Loe veel

Esitatud kandidaatidest olen kõnelenud mitmete riigikogus esindatud erakondade juhtidega, eile oli väga viisakas vestlus härra rahandusministriga, kes on osalenud juba ka nõukogu koosolekutel. Esitasin kandidaadid enne suvepuhkust, andmaks uuele riigikogule aega end uues rütmis sisse elada - kui Eestis ei kiputa selleks 100 päeva andma, siis mina mõtlesin seda siiski teha. Kas riigikogu esitatud nimekirja kinnitab või tagasi lükkab, on riigikogu otsus, mul ei sobi siin midagi ennustada."

Helme: Laar ei konsulteerinud erakondadega

Asja teeb veelgi kummalisemaks keerdkäik, et Laar kiidab küll Helmega kohtumist, kuid Ärilehele ütleb Martin Helme, et Laari käitumine ei ole hea toon. "Tavapäraselt on Eesti Panga nõukogu nimetamisele eelnenud konsultatsioonid riigikogu erakondade esindajatega. Seekord on nõukogu esimees Mart Laar koostanud nimekirja ilma kõigi erakondadega konsulteerimata, mis ei ole hea poliitiline toon. Eesti Panga nõukogu liikmed kinnitab riigikogu, mis praegu on aga suvepuhkusel. Arutame teemat edasi sügisel, kui parlament uuesti koguneb," ütles Helme.

Kalev Kallo visati välja

Laar esitas üleeile ehk päev enne riigikogu suvepuhkusele minekut nimekirja uutest nõukogu liikme kandidaatidest, kelleks on Enn Eesmaa, Kaie Kerem, Enn Listra, Rein Minka, Ivari Padar, Jaanus Tamkivi ja Urmas Varblane.

Padar ja Eesmaa tuleksid nõukokku Kalev Kallo (Keskerakond) ja Liina Tõnissoni (parteitu, aga nõukogus sotside esindajana) asmele.

Riigikogu nimetas Mart Laari uueks ametiajaks Eesti Panga nõukogu esimeheks alates 13. juunist 2018. Nõukogu esimehe nimetab viieks aastaks ametisse riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul. Nõukogu liikmed nimetab riigikogu ametisse nõukogu esimehe ettepanekul ja samuti viieks aastaks, viimati tehti seda 25. veebruaril 2014.