Politsei otsis läbi Vjatšeslav Leedo tööruumid

"Endised partnerid on seda asja õhutanud. Mind kontori läbi otsimine ärevaks ei tee, kuigi on ebameeldiv, sest tegemist on tavalise protseduuriga," rääkis Leedo Ärilehele. "Ma isegi tervitan sellist asjade käiku, kui selle abil saaks nüüd lõplikult selgus majja."

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold kinnitas Ärilehele, et täna jätkuvad tunnistajate ülekuulamised.

„Praegu on asi sellises faasis, et kahtlustuse sisu me täpsustada ei saa, kuna täna veel jätkuvad tunnistajate ülekuulamised. Me ei soovi, et nad kuuleksid kahtlustuse sisu meediast. Kui tunnistajad on üle kuulatud, siis saame rääkida täpsemalt, aga hetkel kahjuks mitte," sõnas Reinhold ja lisas, et ilmselt saab prokuratuur lähipäevil rohkem infot avaldada.

Samuti ei avaldanud Reinhold, mitut tunnistajat üle kuulatakse.

Majanduskuritegude büroo talituse juht Ats Kübarsepp rääkis Saarte Häälele, et kogutud tõendite baasil hakatakse uurima ettevõtte raamatupidamisdokumente ja muid tõendeid, mida oli võimalik läbiotsimiste käigus leida.

Leedo sõnul ta ei tea, mida täpselt uurijate poolt tema ettevõtete kontorist ära viidi. "Asun seda selgitama, ma saan aru, et nad tahavad tutvuda dokumentidega," lisas Leedo.

Pankrotis Saaremaa Laevakompanii endised äripartnerid Olav Miil ja Richard Tomingas esitasid politseile taotluse uurida kahtlusi, et firma pankrot on tahtlikult põhjustatud.

"Leedo on meie vastu varem kriminaalasja algatanud, mis aga kukkus kokku. Praeguseid sündmusi ma hetkel kommenteerida ei saa," ütles Tomingas Ärilehele.