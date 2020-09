Politsei puhastas krüptoturgu: enamikelt firmadelt võeti tegevusload

Rahapesu andmebüroo (RAB) avaldas sel nädalal uuringu, mis oli ajendatud sellest, et virtuaalvääringute kasutamise ja teenusepakkujate arvu kiire kasv viimastel aastatel on tõstnud ka valdkonnaga seonduvaid kuriteoriske.

Aastatel 2018-2019 suurenes Eestis tegevusluba taotlenud virtuaalvääringu teenusepakkujate arv väga kiiresti. RABi analüüs näitab, et väga sageli seob virtuaalvääringu tegevusloaga ettevõtteid Eestiga vaid see, et need on siin registreeritud. Reaalne äritegevus, juhatuse liikmed, kasusaajad ja ka kliendid asuvad välismaal.

Turgu võimaldas tänavu korrastada märtsist kehtima hakanud seadusemuudatus, millega karmistati teenuse pakkumise nõudeid.

2020. aasta märtsis tunnistati 340 tegevusluba kehtetuks, aprillis oli vastav näitaja 194, mais 73, juunis 47 ning juulis lausa 644, valdavalt tingituna asjaolust, et kehtiva tegevusloaga ettevõtted pidid end viima 10. märtsil jõustunud nõuetega vastavusse hiljemalt 1. juuliks, kuid seda ei teinud.

Samuti on ajutiselt tegevusest loobunud 529 erineva tegevusloa omanikud, kokku 285 erinevat ettevõtet. See tähendab, et 1. augusti seisuga kehtis erinevaid virtuaalvääringu tegevuslube kokku 611, mida on märtsi lõpuga võrreldes ligikaudu kolm korda vähem.

Virtuaalvääringute kasutamine kuritegelikes skeemides on Eestis levinud, suur osa n-ö kuritegeliku keskkonna arveldamistest toimub virtuaalvääringutes ning ka kuritegude ettevalmistamise faasis kasutatakse palju virtuaalvääringuid. Küberkuritegude vaates kasutatakse virtuaalvääringuid peaaegu kõikide kuriteoliikide puhul.

2019. aasta novembris jõustus Viru maakohtu otsus arvutikelmuse juhtumis, kus süüdimõistetu oli kasutanud kuritegelikul teel saadud raha jälgede peitmiseks virtuaalvääringuid. See on esimene kohtulahendini jõudnud juhtum Eestis, kus rahapesuks on kasutatud virtuaalvääringuid.

Skeem nägi välja nii, et isik SG aitas kaasa välisriikides toimepandud arvutikelmustele. Selleks värbas ta Eestis variisikud, kes tema juhendamisel avasid erinevates Eesti pankades arved ja sõlmisid internetipanga teenuse lepingud.