Politsei saadab Narva piiril järjekordi tekitavad lisabussid üldjärjekorda

Lux Express Estonia, Temptrans, Evrolains, Presto ja Ecolines Estonia ei olnud rahul olukorraga, kus Baltic Shuttle kasutab pea kõigil väljumistel lisabusse, mistõttu ei saa teised vedajad enam sõiduplaanidest ja ka piiriületuseks ette nähtud kellaaegadest kinni pidada, kirjutab ERR.

Nimelt kooskõlastavad Eestist Peterburi sõitvad vedajad oma sõiduplaanid Eesti ja Venemaa asutustega, kuid erandkorras on pühadel ja koolivaheaegadel lubatud käiku panna lisabusse.

Siseministeeriumi piirivalvepoliitika osakonna juhataja kohusetäitja Viljar Kärk teatas sel nädalal Baltic Shuttle'ile, et politsei- ja piirivalveamet koostab sõiduplaanid, lähtudes põhimõttest, et konkreetse liini piirikontrolliks kulub 30-40 minutit.

"Nimetatud ajavahemiku kehtestamisel on arvestatud, et liiniveol kasutatakse ühte bussi," rõhutas ta. "Juhul, kui tekib vajadus tuua liinile lisabuss, peab arvestama, et lisabuss(id), mida ettenähtud aja jooksul ei jõuta kontrollida, suunatakse üldjärjekorda ning piirikontroll teostatakse, kui teised graafikujärgsed bussid on kontrollitud."

Kärk palus Baltic Shuttle'il selle põhimõttega arvestada, et kõik vedajad saaksid sõiduplaanidest kinni pidada, ning teavitas oma seisukohast ka pöördumise saatnud bussifirmasid.