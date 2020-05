Põlluaas põllumeestele: teie enda valik on, kas panete uksed kinni või hakkate inimestele normaalset töötasu pakkuma

„Kuidas eestlased mõnede aastate eest maasikakorjamisega hakkama said, kui ukrainlasi veel polnud? Väga hästi said. Suurepäraselt! Täna olevat aga nii abitud ja oskamatud, et ei saa enam millegagi hakkama ja ainus väljapääs on võõrtööjõud. Ei pea paika! Selliste valede kultiveerimine ja hüsteeria üleskütmine on äärmiselt vastutustundetu. Eriti tänase kriisi ajal, kui meil on 50 000 töötut ja nende arv kasvab," kirjutas Põlluaas.

Riigikogu esimehe sõnul on nendel tööandjatel, kes pakuvad normaalseid töötingimusi ja palka, huviliste järjekord ukse taga. „Äkki võiksid suure kisa tegijad hoopiski peeglisse vaadata ja ausalt tõdeda, et odavale orjatööle üles ehitatud ärimudeli aeg on läbi," leidis ta. „On teie enda valik, kas panete uksed kinni või hakkate inimestele normaalset töötasu ja töötingimusi pakkuma. Eesti inimesed ei soovi kambakesi ühes toas naridel elada ja 12-tunniseid puhkepäevadeta vahetusi teha. Eesti ei ole alaarenenud odavtööjõu maa. Me oleme Euroopa riik, kus inimesed väärivad töö eest ka euroopalikku tasu."

Põlluaas jätkas, et nende, kes vinguvad ja valitsust süüdistavad, asemel tulevad tulevikus ettevõtjad, kes ukrainlasteta praegu hakkama saavad.

Eesti Maasikakasvatajate Liidu juhatuse liige Elke Lillemets, Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus pöördusid üleeile avaliku kirjaga maaeluministri Arvo Alleri (EKRE) poole, milles ütlesid, ligi 800 hektaril valmib tänavu umbes 2000 tonni maasikaid. Aga vastutustundetud poliitikud ei taha, et 1500 tublit ukrainlast aitaks selle saagi ära koristada ja Eesti tarbijateni toimetada.

Aller vastas samuti avaliku kirjaga ja ütles, et tema hinnangul pole võõrtööjõud imeravim, mis lahendab maaelu probleemid. „Ukrainlased võivad olla head töömehed, nagu te märgite, aga riik peab esmajoones hoolitsema selle eest, et saaksime tööle rakendada oma inimesi," vastas minister.

Täna võtsid põllumehed taas sõna ja ütlesid, et soovivad Alleriga kohtumist, kus leida iga päevaga põletavamaks muutuvale tööjõukriisile lahendus.