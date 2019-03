Põllumajanduse tippjuht 2019 on Margus Muld

"Margus Muld on kindlasti uue põlvkonna põllumees, suurepärane visionäär, kellel on vaatamata oma noorele eale sektori kogemust juba 20 aastat. Tema juhitud ettevõtetel on head tootmisnäitajad ning kindel ja süsteemne eelarvestamine, mis võimaldavad teha kaalutletud finantseerimisotsuseid," ütles valimiskomisjoni esinaine ja Swedbanki põllumajandussektori juht Brit Padjus.

Olustvere lossis toimunud konverentsil andis tiitli üle maaeluminister Tarmo Tamm.

„Tean Raplamaa piimatootjat Margus Mulda kui uuendusmeelset, järjekindlat ja tulemuslikku põllumeest, kes püüdleb pidevalt uute rekordite poole. Margus suudab ka keerulisest olukorrast, olgu see siis põuane või liigniiske suvi, võitjana välja tulla. Ta on põllumees, kes väärtustab kaasaegset töökorraldust ja tal on alati tulevikuplaanid ja -eesmärgid silme ees,“ lausus Tamm.

Mulla sõnul on põllumajandusest saanud strateegiline äri, kus peab vaatama kaugele tulevikku, olema kursis maailma turul toimuvaga ja selle põhjal võtma vastu tuleviku otsused. „Keskmine firmade suurus kasvab põllumajanduses pidevalt ja lisaks erialastele teadmistele on vaja järjest enam rõhku panna strateegilisele juhtimisele. Meie konkureerime oma toodanguga kogu maailmas ja konkurentsis püsimiseks peab vahet pidamata pingutama,“ tõdes Muld.

Põllumajandussektori tippjuhi tiitli on eelnevatel aastatel pälvinud:

2018 – Männiku Piim OÜ juht Avo Samarüütel

2017 – Kõljala Põllumajanduslik OÜ juht Tõnu Post

2016 – OÜ Avispeamees juht Jaak Läänemets

2015 – OÜ Estonia tegevjuht Ain Aasa

2014 – OÜ Kehtna Mõisa juht Märt Riisenberg

2013 – OÜ Voore Farm juht Indrek Klammer