Põllumajanduses töötava võõrtöölise luba pikeneb 31. juulini

* Välismaalased (kolmandate riikide kodanikud) saavad Eestis töötada kas hooajatöölisena kuni 9 kuud 12 kuu jooksul üldistel tingimustel kuni 12 kuud 15 jooksul.

* Praegu Eestis viibiva võõrtöölise lühiajaliseks töötamiseks saab tööandja esitada Politsei- ja Piirivalveametis ükskõik, millises valdkonnas töötamise loa taotluse nende võõrtööliste kohta, kelle lühiajalise töötamise maksimaalne aeg ei ole veel täis.

* Kui lühiajalise töötamise maksimaalne aeg on läbi, siis seda pikendada ei saa.

* Praegu välismaal viibivad võõrtöölised ajutiste piirangute tõttu Eestisse tulla ei saa.

* Võõrtöölised, kelle maksimaalse töötamise aeg on läbi saanud või läbi saamas, peavad pärast töötamise aja lõppemist esimesel võimalusel Eestist lahkuma.

* Välismaalased, kelle maksimaalne töötamise aeg on täis, kuid kui neil ei ole võimalik piiride ületamise piirangute tõttu Eestist lahkuda, võivad eriolukorra ajal Eestis viibida (kuid mitte töötada) ning lahkuda hiljemalt 10 päeva pärast eriolukorra lõppemist.

Lühikokkuvõte muudatusettepanekutest, mis hakkavad kehtima alles pärast Riigikogus vastuvõtmist:

Praegu Eestis viibivad vöörtöölised, kelle lühiajalise töötamise aeg (9 kuud 12 kuu jooksul või 12 kuud 15 kuu jooksul) on hiljuti läbi saanud või läbi saamas, võivad jääda Eestisse tööle järgmistel tingimustel:



* põllumajanduses tegutsev tööandja esitab Politsei- ja Piirivalveametile taotluse, et võtta Eestis seaduslikult viibiv võõrtööline tööle kuni 31. juulini 2020;



* pärast käesoleva aasta 31. juulit on võõrtöölisel aega kuni 31. augustini 2020, et korraldada oma Eestist lahkumine.