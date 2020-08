Põllumajanduskoda Ukraina võõrtöölistest: korraldasime lennu ja informeerisime tööandjaid, edasine jääb meie pädevusest välja

21. juulil erilennuga Eestisse toodud võõrtööliste puhul tuvastasid politsei- ja piirivalveamet ning terviseamet mitmeid karantiininõuete rikkumisi, aga ka seda, et mõni tööandja sundis töötajaid ebainimlikes tingimustes elama.

Tõnissoo sõnul esitati tööandjatele info nii karantiinireeglite kui elukoha nõuete osas. „Kui 22. juulil, päev pärast maandumist, selgus, et oli kolm koroonapositiivset, siis saatsime kõigile tööandjatele infokirja, kus oli kirjas, et eneseisolatsiooni ja karantiinireeglid on kohustuslikud ja kõik peavad reeglite täitmist tõsiselt võtma," lausus ta. „Meie omalt poolt tegime kõik selleks, et oleks eeldused karantiini eeskujulikuks läbiviimiseks."

Põllumajanduskoja juhatuse liige tõi samuti välja, et koos maaelu- ja sotsiaalministeeriumiga töötati välja dokument, kus on välja toodud elukohanõuded Eestis elavatele võõrtöölistele. „Omalt poolt me lõime kõik eeldused selleks, et tööandjad oleks vähemalt informeeritud. See, kuidas nad edasi tegutsevad, käituvad ja toimetavad, jääb meie pädevusest välja," sõnas ta, kuid rõhutas, et kõik reeglid on mõeldud täitmiseks ja nendest tuleb kinni pidada.

30. juulil korraldasid politsei- ja piirivalveamet ning terviseamet ühiskontrolli, mille tulemusel selgus, et erilennukiga Eestisse saabunud ukrainlased rikkusid 46 korral riiki sisenemise tingimusi.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht kommenteeris, et mõnedel võõrtööölistel tuvastati halvad majutus- ja hügieenitingimused. Näiteks pakkus üks põllumees oma kahele võõrtöölisele ainult üht voodit ja sedagi ilma voodipesuta.

21. juulil saabus erilennukiga Eestisse 145 ukrainlast, kellel oli kohustus olla 14 päeva pärast saabumist oma elukohas eneseisolatsioonis, mille peab korraldama tööandja.