„Neile heidetakse ette, et nad on karantiininõuet rikkunud. Nad tulid põllutöödele, aga ei töötanud seal, vaid olid karantiinis. Nad toimetasid vaid oma eluruumide kallal. Nad tegid töid, kus nad kellegagi kokku ei puutunud. Pole ühtegi klauslit, mis ütleb, et karantiinis olev isik ei tohi teistest eraldi toimetada," rääkis Ojamaa.

Ta tõi välja, et 21. juulil erilennuga saabunud ukrainlastele tehti koroonatest nii lennujaamas kui kaks nädalat hiljem 5. augustil ning mõlemad olid negatiivsed.