Põllumeeste esindaja ei mõista, miks Tallinas ja Tartus saab kombainile kütust osta

Ainuüksi Tallinnas müüdi selle aasta esimese üheksa kuuga nendes tanklates üle 400 tonni kütust.

Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus ütles ERR-ile, et ta ei mõista, miks peaks suuremates linnades põllumeestele mõeldud kütuseid müüdama.

Valitsus on alustanud põllumeestele mõeldud erimärgistusega kütuse müümise süsteemi ümberkorraldamist, sest hinnanguliselt kasutatakse praegust süsteemi ära nii, et riigil jääb saamata viie miljoni euro ulatuses kütuseaktsiisi.

Maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna üksuse juht Raili Roosimaa ütles, et Tallinnas ja Tartus on tõesti tanklaid, kus põllumeestele mõeldud erimärgistusega diislikütus on müügil.

"Tallinnas müüakse kuues tanklas ja veebruarist septembrini müüdi nendes tanklates 404 500 liitrit erimärgistatud kütust, Tartu kuues tanklas müüdi samal ajal 223 600 liitrit. Ostu puhul on märgitud, et seda kütust on vaja põllumajanduses, nii nagu seadus ette näeb," ütles Roosimaa.

Erimärgistusega kütus on Eestis kokku müügil 134 tanklas ja kogumüügi maht on sel aastal üle 17 miljoni liitri.

Põllumajandus-kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus tunnistas, et raske on mõista, miks seda kütust üldse linnades müüakse.

Sõrmus rõhutas, et samas väikelinnade ja maapiirkondade elu on väga läbipõimunud ja seal on tankimine loomulik.

Loe lähemalt ERR-ist.