Põllumehed kavandavad tööjõukriisi leevendamiseks erilendu Ukrainast. See võib toimuda juba sel nädalal

„Me reedel hakkasime sellega tegelema. Võtsime lennufirmadelt pakkumised, et teada saada, kui palju selline asi maksab. Laupäeval hakkasime liikmetelt koguma infot, kui palju huvilisi on ja kas me saaks selle lennukitäie inimesi kokku,” selgitas põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus, miks nad on käivitanud Eesti põllumeeste seas küsitluse, kas neil oleks vajadust Tallinna-Kiievi või Kiievi-Tallinna lendude järele.