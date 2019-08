Põllumehed nõuavad muutust: Eesti maksustab põllumeest lubatust kuus korda kõrgema aktsiisiga

Euroopa Liidu reeglite kohaselt on põllumajanduskütuse madalaim nõutud maksustamise tase 21 eurot 1000 liitri koht, kuid Eestis rakendatakse erimärgistatud diiselkütuse puhul aktsiisimäära 133 eurot. Nii ränk maksustamine vähendab eestlaste konkurentsivõimet.

Praegu saab põllumajandusele mõeldud odavamat diislikütust igaüks oma autosse osta ilma takistusteta. Ehkki see kütus on värvitud, on tema omadused samasugused nagu tavakütusel ning rikkumisega vahele jäämiseks peab sattuma maksuameti kontrollreidile, millised aga toimub harva.

„Erimärgistatud diiselkütuse aktsiisi­soodustus on põllu­majan­dus­sektori konkurentsivõime hoidmisel väga oluline meede. Peame tähtsaks, et soodusmääraga kütus oleks põllumajandustootjatele ka edaspidi kättesaadav vastavalt tootmise tegelikele vajadustele,” rääkis põllumajanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. „Õigustatud isikute registri loomine aitab kontrollida eriotstarbelise kütuse müüki ning kütuse värvimine vähendada väärkasutuse riske.”



Põllumajanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus Foto: Sven Arbet



Riik saaks kokku hoida ligi viis miljonit eurot, kui erimärgistatud kütust müüdaks vaid nn õigustatud isikutele. Kokkuhoitud raha arvelt olekski Sõrmuse nägemuse kohaselt võimalik aktsiisimäära põllumeestele langetada.