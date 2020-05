Põllumehed ostsid agaralt uusi traktoreid

Traktorite müük kasvas tänavu esimeses kvartalis ligi 16 protsenti ning kokku müüdi Eestis 102 traktorit, võrreldes eelmise aasta sama perioodi 88-ga. Maanteeameti andmetel olid kõige populaarsemad margid Fendt, Valtra ja John Deere. Eelmisel aastal moodustasid esikolmiku John Deere, New Holland ja Valtra.

„Põllumajanduses valmistab hetkel suurt probleemi tööjõuga seodnuv. Täiendava kodumaise või võõrtööjõu kaasamine on keerulisem ning aeganõudvam. Lisaks on hetke olukorrast tingituna ja tarbimise vähenemisest tulenevalt surve piima kokkuostuhinna langusele. Kuid arvestada sektori olulisust, on põllumajandusettevõtete väljavaated palju paremad kui mitmes teises sektoris. Põllumehed soovivad jätkuvalt pangafinantseeringut kaasta, kuna hooajatöid ei saa edasi lükata ning suhtlus pangaga on aktiivne ja regulaarne,” kommenteeris SEB põllumajandussektori juht Andrus Mägi.

Mägi lisas, et põllumajandussektor on SEB jaoks strateegiliselt oluline segment. „Meil on aastatega kogunenud piisavalt kogemusi, et olla selles valdkonnas usaldusväärne ja pädev partner. Praegu ei ole erakorraline seisukord põllumajandust märkimisväärselt mõjutanud ja sellest tulenevalt jätkub sektori tavapärane finantseerimine.“

Eesti Panga statistika põhjal sõlmis põllumajandus- ja kalandussektor esimeses kvartalis 31 miljoni euro eest liisinglepinguid.