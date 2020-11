Põllumehed tahavad LÄti eeskujul kodumaise puu- ja köögivilja käibemaksu langetamist

„Käibemaksumäära alandamine kodumaistele aiasaadustele aitaks saavutada valitsuse koalitsioonilepingus seatud eesmärki kindlustada Eesti isevarustatuse tase põhitoiduainetega. Eesti võime ennast varustada kodumaiste puu- ja köögiviljaga on kahjuks üsna madal - möödunud aastal suutsime toota vaid natuke üle poole Eestis tarbitavast köögiviljast, kümnendiku puuviljast ja marjadest ning alla 80% kartulist," ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Toiduainete käibemaksusoodustust pole kasutusele võetud vaid neljas Euroopa Liidu riigis - Taanis, Bulgaarias, Leedus ja Eestis. Kõik teised liikmesriigid on pidanud kirjeldatud maksuerisust kodumaisele puu- ja köögiviljale vajalikuks. Teeme ettepaneku esimese sammuna langetada kodumaiste aiasaaduste käibemaksumäära viiele protsendile, mis soodustab tervislikku toitumist ning aitab parandada kodumaiste aiasaaduste kättesaadavust," ütles Eestimaa Talupidajate Keskliidu juht Kerli Ats.

„Meie naaberriigis Lätis otsustati 2018. aastast rakendada puu- ja köögiviljale 5-protsendilist maksumäära, millel on olnud positiivne mõju nii kohalikule tootmisele kui puu- ja köögivilja tarbimisele. Käibemaksu määra langetamise järel suurenes Lätis puu- ja köögivilja tarbimine umbes kümnendiku võrra, samas suurusjärgus on kasvanud ka aiasaaduste kasvupind. Maksusoodustusel on olnud positiivne mõju sektori käibele ning varimajanduse vähendamisele," rõhutas Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin.

Ühendused toovad oma teates välja, et Läti põllumajandusministeeriumi andmete kohaselt langesid jaekaubanduses puuviljade, marjade ja köögivilja hinnad ligi 12%. Alates 2018. aastast on Lätis puu- ja köögivili olnud ka teiste Balti riikide võrdluses kõige madalam. Registreeritud käibemaksukohustuslaste arv Läti puu- ja köögiviljasektoris on kasvanud 9%, sama palju on kasvanud ka sektori ettevõtete käive. Kohapeal toodetud puu- ja köögiviljasaaduste väärtus on 2017. aastaga võrreldes tõusnud 45%. Puu- ja köögiviljasektori keskmine töötajate arv on kasvanud ligi 6%.