Põllumehed: ukrainlased polnud põllutöödel, vaid korrastasid oma eluruume ja neid ei tohiks välja saata

Terviseamet heidab ette, et töölised on karantiini ajal keelust hoolimata tööd teinud, kuid põllumeeste väitel polnud ukrainlased põllutöödel, vaid korrastasid oma eluruume.

„Oleme riigipoolsed korraldused täitnud ja meie hooajatööjõud on viirusevaba, ometi on nüüd töölistele antud korraldus riigist lahkuda, sest eelmise kuu lõpus toimunud politseireidi ajal ei olnud nad karantiinipaigas lamamas, vaid korrastasid oma elupaigaks mõeldud ruume," selgitas Nopri talu peremees Tiit Niilo. „Üheski nõudes pole kirjas, et inimesed peaksid oma karantiinipaigas käed rüpes istuma. Töölised olid kaks nädalat eneseisolatsioonis ja ükski neist ei täitnud sel ajal tööülesandeid, ammugi polnud neil kokkupuudet avaliku ruumiga."

Plantex AS-i tegevjuht Andres Agan rääkis, et nii läbiviidud reid kui sellele järgnenud menetlus on nii töötajale kui tööandjale äärmiselt segadusttekitav. „Neli meie töölist on saanud käsu seitsme päeva jooksul Schengeni viisaruumist lahkuda, samas aga võib väljasõidukorralduse vaidlustada 30 päeva jooksul," sõnas ta. „Mehed on terved nagu purikad ja tahavad tööd teha, käsku täita ja koju minna nad ei saa, sest Ukrainaga on lennuliiklus katkestatud - olukord on absurdne."

OÜ Hobulased omanik Priit Ojamaa sõnul on põllumehed ukrainlaste riiki toomise, viiruse suhtes testimise ja ilma tööta karantiinis hoidmisega kulusid kandnud ning arvestanud, et töötajad jäävad seejärel ettenähtud ajaks riiki ja teevad tööd. „Ametkondade jäik suhtumine on hämmastav, sest erilennukiga riiki saabunud töölised on ilmselt ainsad, kelle asukohast ja tervislikust seisundist on riigil nii selge ülevaade. Nende väljasaatmisel tuleb meil töötajate otsimisega uuesti nullist alustada," lausus Ojamaa.

21. juuli pärastlõunal saabus mitu kuud kestnud tööjõukriisis olnud põllumajandussektorile Eesti Põllumajandus-kaubanduskoja tellitud erilennuga appi 160 hooajatöölist Ukrainast. Saabunud läbisid esmase COVID-19 viiruse testimise juba Tallinna lennujaamas, viibisid seejärel enne tööle asumist kaks nädalat karantiinis ning neid testiti seejärel uuesti. Üheksa terveks tunnistatud ukrainlase suhtes on PPA tänaseks väljastanud lahkumisnõude.