Põllumehed: valitsus lubagu välistööjõud juba esmaspäevast riiki!

"Kuigi kabinettide vaikuses on läbirääkimisi peetud juba paar kuud ja avalik arutelu on kestnud nädalaid, pole valitsus põllumajandussektorit tänaseni kuulda võtnud ega tööjõukriisile ainuvõimalikku lahendust lubanud," teatas põllumajandus-kaubanduskoda.

Põllumeeste esindajad kohtusid peaminister Jüri Ratasega 27. mail ning said lubaduse aidata ja otsida tööjõuprobleemile lahendus. "Tänaseks lahendust ei ole ning kui see lükkub eelolevast esmaspäevast, 15. juunist edasi, oleme üliraskes seisus," märgivad põllumajandussektori esindajad valitsusele saadetud kirjas.

"Väärtuslikud maasikad jäävadki põllule mädanema. Lubadused ei loe täna enam mitte midagi. Meil on vaja kiireid otsuseid ja tegusid," teatasid nad valitsusele.

Põllumeeste kinnitusel jääb arusaamatuks, miks valitsus ei langeta riigile mitte midagi maksvat otsust. "Me pole küsinud valitsuselt sentigi raha. Me küsisime õigust oma töö ära teha koos nende abilistega, kes on nõus meid aitama," seisab pöördumises.

Põllumajandus-kaubanduskoja teatel lähiriigid teevad seda. "Soome suurendas Ukraina hooajatööliste piirarvu algul 1500-lt 4500-le, siis 4500-lt 9000-ni. Soome valitsus avas oma piiri ka Eestist pärit tööjõule. Sest Soome valitsus sai aru, et neid töökäsi on vaja. Miks meie valitsus oma ettevõtjate murest aru ei saa," küsivad põllumehed.

"Maksuameti statistika kohaselt maksid maaettevõtjad tänavu esimeses kvartalis tööjõumakse rohkem kui mullu samal ajal, ja seda vaatamata käibelangusele. Mille vastu te küll töökäsi tõrjudes võitlete," esitasid ettevõtjad valitsusele küsimuse.

"Miks ei usu valitsuse liikmed rahvatervise eest vastutava ministri hinnangut, et välistööjõuga seotud terviseriskid pole kontrollitud piiriülese liikumise lubamisel takistuseks? Majandusliku kahju kõrval on veelgi korvamatum moraalne kahju, mis on tekkinud rahva ja ettevõtjate hirmutamisel," leiavad põllumajandustootjate esindajad.

Valitsuse poolt lubatud siseriiklikud meetmed tööjõupuuduse leevendamiseks on kas alles välja töötamisel või jõustuvad kõige varem sügisel. Seetõttu ei aita praegu arutlusel olevad alternatiivsed lahendused käesoleval suvel põllumajanduse hooajalise tööjõu probleemi leevendada, teatas põllumajandus-kaubanduskoda.