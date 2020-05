Põllumehed: viljade korjamist ei saa edasi lükata, kuni töötute hulgas leidub piisavalt põllumajandusest huvitujaid

Eesti põllumajandus vajab sellel suvel ca 1500-2000 hooajatöölist teistest riikidest. „Põllumehed on aktiivselt otsinud võimalusi ka kohaliku tööjõu palkamiseks, kuid seni suhteliselt vähese eduga. Ainuüksi Töötukassa lehel on viimastel nädalatel üleval olnud ca 800-1000 põllumajandussektori tööpakkumist," ütles aiandusliidu juht.

Põllumajanduskoja hinnangul soosib valitsuse praegune poliitika tööjõu vahendusfirmasid, kes on tekkinud olukorda valmis kurjasti ära kasutama. „See on otseses vastuolus valitsusliidu varasema poliitikaga panna renditööjõu firmadele päitsed pähe," lisas Sõrmus.

Taust:

Põllumajandus- ja toidusektor vajab välistööjõu kriisi leevendamiseks kiireid otsuseid, et kindlustada riigi toidujulgeolekut ning ühe olulisima majandussektori toimimist ka COVID-19 pandeemia oludes. Põllumajandusorganisatsioonid on veendunud, et valitsusele pakutud lahendused on teostatavad.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Aiandusliit ja Eestimaa Talupidajate Keskliit pöördusid 2. mail ühise avaldusega Riigikogu Maaelukomisjoni ja valitsuse poole, et leida tööjõuprobleemile lahendus. Liidud on ka enne ja pärast seda kahe kuu jooksul pöördunud järjepidevalt erinevate ametkondade poole ettepanekutega tööjõukriisi lahendamiseks.

Valitsus on seni teinud otsuse pikendada siin viibivate välismaalaste põllumajanduses töötamise luba 31. juulini. See on olnud leevenduseks eelkõige loomakasvatussektorile, kus eriolukorra ajal hakkasid välistöötajate tööload lõppema. Eesti piimakarjalautades töötavatest lüpsjatest on pärit umbes kolmandik Ukrainast. Paraku ei aita see otsus aiandussektorit, kelle töötajad on piiri taha kinni jäänud.

Arvestades ebakindlust piiride avamise osas on põllumajandusorganisatsioonide hinnangul uuesti vaja pikendada ka juuli lõpuni kehtivaid töölubasid välistöötajate põllumajanduses töötamiseks.