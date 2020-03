Põltsamaa Felix ja Kalev suurendavad valmistoitude, maiustuste ning küpsiste tootmismahtusid

„Kaubanduskettide tellimused meile on suurenenud võrreldes tavapärasega ja sellest tulenevalt oleme asunud korrigeerima ka oma tootmisplaani ning suurendama enim nõutud toodete tootmiskoguseid,” ütles Põltsamaa Felixi ja Kalevi emafirma Orkla Eesti kommunikatsioonijuht Ruth Roht. Fookus on pikalt säilivatel Põltsamaa valmistoitudel, aga ka Kalevi maiustustel ja küpsistel

Kui Põltsamaa Felixi toodete tooraine tuleb valdavalt Eestist, siis Kalevi maiustuste oma väljastpoolt. „Hetkel ükski tarnija tõrgetest teavitanud pole, aga oleme paindlikud ja valmis tegema kiireid otsuseid, kui mõni lüli peaks katkema,” märkis Roht.

Lisaks toorainele on tema sõnul väljakutseks ka pakend. „Hetkel on veel varud piisavad, aga peame siingi pikalt ette mõtlema ja pidevalt monitoorima, kas kõik tootjad ja logistikaettevõtted suudavad tarneid tagada,” lisas Orkla Eesti esindaja.

Mis puudutab ettevaatusabinõusid, mis ettevõte ise oma töötajate kaitseks on kasutusele võtnud,

on Orkla Eesti tehastes lisaks terviseameti juhistele terve rea lisanõudeid. „Oleme oluliselt piiranud juurdepääsu oma tehastesse – ükski töötaja, kes pole tootmisega otseselt seotud, ei tohi toomisalal viibida ja kõik korralised hooldustööd jne on edasi lükatud,” tõi Roht välja. Erandiks on vaid ärikriitilised rikked.

Kuigi hügieeninõuded toiduainetööstuses on ka muidu väga ranged, on ettevõte tellinud oma tehastesse täiendavaid desinfitseerimisi ja lisakoristusi, kõiki detaile puhastatakse sagedamini kui tavaliselt. Lisaks on desinfitseerimisvahendid on kõigile töötajatele kättesaadavad ja kontoritöötajad teevad tööd kodust, kontorisse võib tulla äärmisel vajadusel.