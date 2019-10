Põlvamaa ettevõtja, kes käis Katari ülikule uhket maja ehitamas: eestlased on ikka nii arad, ei julge midagi ägedat teha

Kui veel 2017. aastal oli Põlvamaal Mooste mõisas tegutseva looduslike ehitusmaterjalide tootja Saviukumaja OÜ käive 351 631 eurot, siis mullu kasvas see ligi 2,5-kordseks, küündides 822 585 euroni. Ettevõttele, mis annab praegu tööd viiele inimesele, oli see hüpe tohutu. Selle taga oli aga üks konkreetne projekt: Katari pealinnas Dohas emiiri vennale ehitatud hoone Men's Majlis ehk meeste maja. Selline on igal rikkamal Katari mehel sõprade võõrustamiseks.

"Ükski normaalne inimene ei lähe sinna tööd tegema, see on niivõrd suure riskiga,” ütleb firma asutaja Marko Kikas. Ometi jäädi meeste tööga väga rahule. Saviukumaja eesmärgiks on tegevuse laiendamine ning iidse ehituskunsti alalhoidmine.