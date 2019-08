Põlvamaa ettevõtjate sõnul vajaks Eesti riigi regionaalpoliitika olulisi muutusi. Alustada võiks riigiasutuste Tallinnast ära viimisest

„Ma ei taha sellest riigist rääkida – see on ikkagi katki,” kurjustab Coop Põlva juht Kristo Anderson. Tema sõnul puudub Eesti riigil selge regionaalpoliitika – kuigi valitsus vabalt mingeid riigiasutusi Põlvamaale tuua, kuid pole seda seni tehtud. „Viimased kümme aastat on siit ainult ära viidud, mitte midagi ei ole asemel toodud,” märgib ta. Anderson on veendunud, et küll need töötajad ka tulevad, kui töökohti on.

Ka tõdeb ta Läti piirikaubanduse mõjuks oli raske valmis olla. „Kui sul ikka pool alkoholi käibest ära kaob – mis on ca 15-20% sinu käibest –, siis see on päris halb löök. Öelda, et see ei mõjutanud maakohti, on poliitikute kohta väga väär,” märgib Coop Põlva juht, viidates viimase kolme aasta arengule. Neli-viis poodi tuli seetõttu Coopil Põlvamaal sulgeda.

Erisused tööjõumaksudele ja kütuseaktsiisile

„Tänane maksupoliitika on ettevõtja jaoks kindlasti mitte mugav ja mitte soodne. Ettevõtluses peaks tööjõumaksude poliitika olema regionaalselt erinevalt jagunenud,” käib ka Lõuna-Eesti suurettevõtja Raul Jeets välja, viidates sellele, et Harjumaale võiks kehtida üks maksumäär ja piirkondadele, mis jäävad väljapoole teine. Soodustused võiks olla nii ääremaal tegutsevatele kui ka alustavatele ettevõtjatele. See võimaldaks ka töötajatele paremat palka maksta.

Kakskümmend aastat puitmajaehitusega tegelenud Ragner Lõbu arvates pole Eesti ühiskonnas selget arusaama, kes täpselt riiki üleval peab. Kui Eesti tahab saada tugeva ja hooliva ühiskonnaga riigiks, tuleks järgida Põhjamaade eeskuju. „Üks suur probleem on ikka see, kas me ühiskonnana saame aru, kuidas raha riigikassasse liigub,” nimetab Lõbu põhilist, mis teda Eesti majanduskorralduses häirib. „See jõuab sinna ikkagi suurelt jaolt ettevõtete kaudu,” märgib ta.