Poodidest välja võetud sularaha maht ületas miljoni euro piiri

Ühtekokku on 8 teenusepakkuja poodides ja tanklakettides tehtud juulis 23 664 tehingut summas 1 090 810 eurot.

Seejuures on kõige aktiivsemad teenuse kasutajad olnud Swedbanki kliendid, kes on kaardiga teinud 65,7% kogu tehingute arvust. Teenupakkujate ringiga (Grossi Toidukaubad, erinevad Coopi kauplused, Alexela, R-Kiosk, Aldar Market kauplused, Olerex, Meie Toidukaubad) liitus hiljuti ka Tartu Terminal oma 18 tanklaga.

„Uus lahendus pakub meie klientidele kindlasti lisamugavust. Soovime pakkuda meie teenindusjaamades täisteenust, kus lisaks kütusele saab klient ka vajalikud toidu- ja esmatarbekaubad, toitlustuse ja nüüd ka sularahavajaduse rahuldatud,“ kommenteeris Tartu Terminali teenindusjaamade juhataja Evelin Arak.

Swedbanki klienditeenuste juhi Ede Raagmetsa sõnul on rekordi taga eelkõige see, et sel suvel on piiratud reisimisvõimaluste tõttu siseturism oluliselt kasvanud. Selleks, et sularaha oleks inimestele kättesaadav seal, kus nad oma igapäevaoste teevad, laiendatakse pidevalt ka koostööpartnerite ringi.

„Meie peamine prioriteet on arendada neid kanaleid, mida kliendid eelistavad, nagu näiteks mobiili- ja internetipank. Oleme loonud ka väga kiiresti klientide seas populaarseks saanud Rahakoguja, mis aitab paremini raha säästa ja kulutustest ülevaadet omada. Samas anname endale aru, et ka sularaha vajadus on oluline üle kogu Eestimaa. Seda eriti tänastes tingimustes, mil inimesed reisivad Eestimaal tavapärasest rohkem,“ avaldas Raagmets, kelle sõnul on teenus väga hästi kasutusele võetud enamikes kohtades, kus seda pakutakse. „Lisaks 382-le Swedbanki pangaautomaadile on sularaha võimalik välja võtta ligi 800-st asukohast: poed, tanklad ja kohvikud. See tähendab, et kui keskustest eemal olles tekib sularaha vajadus, ei pea otsima lähimat sularahaautomaati. Klient saab edukalt kasutada sularaha väljavõtu teenust, mida pakuvad eelpool mainitud ostukohad. Kokku koos sularahaautomaatidega saab Swedbanki klient raha välja võtta rohkem kui 1200 kohas üle Eesti,“ sõnas Raagmets.