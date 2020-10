Pool aastat apteegireformist: mis üldse muutus?

Rae apteek Foto: Kiur Kaasik

Aprillist jõustunud apteegireform tõi rahu pärast mitu aastat kestnud tormi, kus ketid lennutasid ähvardusi, et pooled apteegid kaovad ja ravimite hinnad tõusevad. Tegelikkuses jäid pea kõik apteegid alles ja ravimite hinnadki on suures piires samad. Alles on ka apteegiketid. Mis üldse muutus ja kas see oligi reformi eesmärk, küsib ERR.