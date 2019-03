Pool aastat kaugtööd Aasias ehk lumehelbekese protest üheksast viieni töökorralduse vastu

Phu Quoci saarel Vietnamis.

Kahtlemise ja muremõtted pühkis peast see, et panin kokku unistuste reisiplaani, mis viis mind tööd tegema Myanmari, Vietnami, Laosesse, Kambodžasse, Taisse, Malaisiasse ja Balile. Kogusin umbes kaks kuud Eesti talve trotsides julgust ja korrastasin oma mõtteid, et ülemusele selgitada, miks ja kuidas ma enda tulevasi tööpäevasid ette näen. Minu jaoks oli kõige olulisem argument see, et teen tõesti oma tööd paremini ja suurema sisemise põlemisega, kui saan seda teha keskkonnas, mis mind motiveerib.

Õnneks ei pidanud ma kaugtöö radasid nullist üksi sisse tallama. Mulle olid eeksujuks paljud teised Elisa töötajad, kes on teinud kaugtööd nii Hispaaniast kui ka Euroopast veidi kaugemalki. Küll aga polnud keegi ära olnud nii kaua ega täiesti teisel pool seitset maad ja merd nagu minu plaan ette nägi. Enesekindluse, et selline asi üldse võimalik on, andsidki kolleegid, kes jagasid enda kogemusi ning rääkisid otse ja ausalt kagutööga kaasnevatest väljakutsetest ja loomulikult ka rõõmudest.

Mis oli põhiline tõuge?

Olen üks maailma suurimaid reisifänne ning tänaseni vist julgelt üle poole enda elu jooksul teenitud palkadest investeerinud reisimisse. Usun, et ei ole paremat moodust, kuidas laiendada enda silmaringi, kui tutvumine uue kultuuri ja uute inimestega. Kui järjekordne 3-nädalane Aasia puhkus oli selja taga ning lennukile astudes karjus iga keharakk, et see pole piisav, siis otsustasin 2018 alguses, et seekord lähen tavapärase 3 nädala asemel reisile hoopis pooleks aastaks.

Neli põhjust, miks proovida kaugtööd teisest riigist:

1. Inimesed - Olen tänaseks käinud pea kõigis Ida-Aasia riikides ja tunnen, et eestlastel on sealsest ellusuhtumisest nii mõndagi õppida. Elutempo on kohati aeglasem ja asjade pärast muretsetakse vähem. Lisaks kohtud teel olles alati uute ja huvitavate reisikaaslastega, kelle lood teiste kultuuride kohta avardavad silmavaadet. Reisimine tekitab ka meeletu austuse ja tänutunde selle suhtes, mis sul juba praegu olemas on.

2. Iseseisvus - Üksinda võõras riigis olles ei saa sa kunagi loota kellegi teise peale, peale iseenda. Lihtne on otsuste langetamist teiste hooleks jätta ning ebaõnnestumises tähtede seisu süüdistada, aga 100% ise enda otsuseid tehes saavad asjad teistsuguse kaalu. Lisaks õpid ka enda aega ja tööasju paremini planeerima.

3. Perspektiiv - Igapäevarutiin ja kiire elutempo panevad meid tihti unustama selle, et vahepeal peab leidma aega iseendale ja enda mõtetele. Üheks suuremaks tänapäeva probleemideks on tööstress ja läbi põlemine ning enamasti on see tingitud sellest, et hoiame emotsioone enda sees. Pole ju aega väsinud või kurb olla, kui töö vajab tegemist! Teises keskkonnas viibimine loob võimaluse enda elu kaugemalt vaadata ning õpetab puhkama ja endale aega andma.

4. Toit ja kliima - Viimane, aga mitte olulisuselt viimane põhjus, on igavesti kestev igatsus päikese, sooja ookeani, eksootiliste vürtsikate toitude ja troopiliste puuviljade järele. Päikesepaiste ja D-vitamiin on eluks hädavajalikud ning kahjuks võivad Eesti pikad talved ka kõige positiivsemast inimesest elumahlad välja imeda. Miks mitte siis korraga akusid laadida ja tööd teha?



Laos.

