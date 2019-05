Pool liitrit hundijala vett viie euroga – hind langeb Lätiga samale pulgale

„Otsus, langetada alkoholi aktsiisi 25 protsendi võrra, on poliitikutelt liiga mehine samm, et seda realistlikuks pidada,” ütles Liviko juht Janek Kalvi. „Kui see osutub tõeks, siis viina hind saab olema Eestis samasugune nagu Lätis ja piirikaubandusega on lõpp.”

Samas ei usu Kalvi, et viina hind langeb Eesti poodides koos aktsiissi langetamisega 1. juulist, sest kaupluste varud on soetatud koos aktsiisiga. „Kõik äri osalised on huvitatud, et hinnaerinevus Lätiga kaoks võimalikult ruttu ja valmis ollakse ka mõistlikeks kokkulepeteks, kuid Eestis pole ettevõtteid, kes suudaksid sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuvaid summasid niisama korstnasse kirjutada,” selgitas Kalvi.

Aktsiisi järsk langetamine toob Kalvi sõnul esimesel aastal riigile kaasa suure miinuse seoses aktsiisilaekumiste vähenemisega, kuid järgneval aastal teenitakse see tagasi.

„Minu kommentaar on väga emotsionaalne, sest tegemist on suure üllatusega. Selleks, et anda kaalutletud kommentaari, peaksin teadma, kas tõepoolest jääb see välja öeldud langetuse määr paika ja kas tõepoolest langetatakse aktsiisi alates 1. juulist,” lisas Kalvi.