Poola eluasemelaenude fiasko jõuab Euroopa Kohtusse

Alates 2015. aastast on tal kõvasti tegemist, et koondada mitmesaja eluasemalenu võtja juhtum koondkohtuasjaks pankade vastu, kes olevat ebaõglaselt pakkunud valuutas eluasemalaene.

Mais avaldas Euroopa kohus mittesiduva arvamuse, et Poola pangad ei saa kinni pidada ebaõiglastest välisvaluutas antud laenulepingute tingimustest.

Poola pangaliit on hinnanud, et kui kõige varem juba septembris Luksemburgis asuvas kohtus asi arutusele tuleb, siis neile negatiivse lahendi korral ootab neid 60 miljardi zloti ehk 16 miljardi dollariline löök. See on kogu Poola panganduse nelja aasta kasum.

Viimastel nädalatel on Varssavi börsil valuutas eluasemelaenude probleemi tõttu olnud pangaaktsiad müügisurve all.

Poolakad nautisid enne 2008. aasta finantskriisi välisvaluutas võetud eluasemelaenude zlotilaenudest madalamaid intressse. Poola panku süüdistatakse selles, et need pakkusid eurodes ja ka Šveitsi frankides eluasemalaene. Viimane on aga maailma turvavaluuta. Šveitsi frangi intressid olid euro omadest veel madalamad. Ja poolakad võtsid reipalt frankides laene.

Siis juhtus üleilmne finantskriis ning investorid üle maailma müüsid varasid ja otsisid turvalist varjupaika. Sellega aeti Šveitsi frangi kurss üles. Frangilaenu võtnud poolakad pidid poola zlottides varasemast rohkem raha kulutama frangilaenu teenindamiseks, mida nad pidasid ebaõiglaseks.