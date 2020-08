Poola konkurentsiamet tegi Gazpromile Nord Stream 2 pärast 50 miljonit eurot trahvi

Poola on kategooriliselt Nord Stream 2 vastu ning väidab, et see kujutab endast ohtu Euroopa energiajulgeolekule, kahekordistades Venemaa gaasieksporti Läänemere kaudu, vahendab Poola Raadio.

UOKiK teatas täna, et andis Gazpromile korralduse maksta ligi 213 miljonit zlotti, mis vastab 50 miljonile eurole, koostöö puudumise eest Nord Stream 2 ehitamist puudutavas juurdluses.

Trahv on menetluse tulemus, mida UOKiK alustas mitu aastat tagasi Gazpromi ja viie rahvusvahelise ettevõtte vastu, teatas Poola Raadio uudisteagentuur IAR.

„Olemasolevate sätete alusel aasta alguses palusime me Gazpromil anda meile üle lepingud, mille on sõlminud selle tütarettevõte teiste Nord Stream 2 finantseerivate ettevõtetega,” ütles UOKiK-i juht Tomasz Chróstny. „Vaatamata õiguslikule kohustusele ametiga koostööd teha, ei edastanud ettevõte sellist informatsiooni isegi siis, kui mais alustati koostöö puudumise tõttu menetlust, mis oleks pidanud olema ettevõtte jaoks hoiatuseks. Poola, Euroopa Liidu liikmesriigi seaduste rikkumine annab tulemuseks finantssanktsioonid, mida näevad ette need seadused. Minu arvates on see tahtlik tegu, mille eesmärk oli takistada käimasolevat menetlust. Seetõttu olen ma otsustanud määrata Gazpromile ligi 213 miljoni zlotise karistuse. See on maksimaalne sanktsioon, mida seadus ette näeb ameti palutud informatsiooni esitamata jätmise eest, mis vastab 50 miljonile eurole.”

2016. aasta augustis oli UOKiK vastu plaanitud konsortsiumile Gazpromi ja selle Euroopa partnerite vahel, väites, et Nord Stream 2 projekt õõnestab konkurentsi.

Eelmise aasta novembris teatas UOKiK, et nõudis Nord Stream 2 ehitamises osalevalt ettevõttelt Engie Energy sisse 172 miljonit zlotti (40 miljonit eurot).

Poola peaminister Mateusz Morawiecki on nimetanud Nord Stream 2 uueks hübriidrelvaks, mis on mõeldud Euroopa Liidu ja NATO vastu.