Poola piimaettevõte süüdistab väidetavalt Vene järelevalveorgani juhti 500 000 dollari suuruse altkäemaksu nõudmises

Sellekohase avalduse esitamist politseile kinnitasid ja ajalehe Kommersant allikad.

Dankvert teatas RIA Novostile, et võttis ühendust advokaadiga, et otsustada, kuidas süüdistusele reageerida. Hiljem teatas Rosselhoznadzor, et esitab kohtule hagi laimu kohta.

REN TV teatel pöördus Moskva politsei poole Mlekovita esindaja, kelle sõnul nõuti raha ettevõtte presidendilt Dariusz Sapińskilt ja tema esindajalt Venemaal. Lisaks Dankvertile osales väljapressimises väidetavalt ka tema asetäitja Konstantin Savenkov. Vahendajana nimetati juristi perekonnanimega Suzdaltsev.

„Ärimehed teatasid, et raha üleandmise üle käisid väidetavalt läbirääkimised juba eelmise aasta novembris. Ja isegi osutasid restoranile Presnenskaja kaldapealsel, kus need toimusid,” teatas allikas REN TV-le.

RIA Novosti teatas aga, et Poola ettevõtte juhtkond lükkas teated Dankverti raha nõudmise kohta Poola toodete Venemaale lubamise eest ümber. „Mlekovita juhtkond ei tunne Dankverti ega ole temaga kunagi kohtunud,” teatas ettevõtte esindaja.

Kremlist teatati, et teateid meedias on nähtud, aga ei teata, kui usaldusväärsed need on.

„Sellist asja on väga raske ette kujutada. Aga kui tõesti oli selline pöördumine õiguskaitseorganite poole, siis seda informatsiooni kontrollitakse,” ütles Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov.