Poola püüab muskleid näidata. Nord Stream 2 tõttu nõutakse prantslastelt 40 miljonit eurot

UOKiK ütles, et Engie ei nõustunud neile esitama dokumente ja infot selle kohta, milliseid lepinguid nad on Gazpromiga sõlminud.

Nord Stream 2 projekti veab Gazprom, pool rahast annavad aga Saksamaalt Uniper ja Basfi Wintershalli üksus. Anglo-Hollandi ettevõte Shell, Austria OMV ning Engie.

„Me kaebame kindlasti otsuse edasi," ütles Engie esindaja.

Poola näeb Nord Stream 2, mis kahekordistaks Venemaa gaasitarneid Balti mere kaudu, ohuna Euroopa energiaturvalisusele. Nad ütlevad, et see vaid tugevdab nende niigi domineerivat positsiooni.

Nord Streami esindajad on öelnud, et nende plaane Poola tegevus ei mõjuta, kuna nemad on saanud kõik vajalikud load, et torujuhe rajada.

„Nord Stream 2 ei muuda gaasiturul konkurentsiolukorda kehvemaks, see parandab seda," teatasid nad.

Neil on ka põhjust rinda kummi ajada, sest Taani andis eelmisel nädalal oma „jah" sõna ning see tähendas, et viimane takistus Nord Stream 2 teel oli kõrvaldatud.