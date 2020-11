Poola riigifirma esitas Gazpromile gaasi hinna alandamise taotluse

PGNiG kasutab oma lepingujärgset õigust ning esitas Gazpromile ja firmale Gazprom Eksport taotluse gaasi hinna muutmiseks, teatas ettevõte.

Jutt käib 1996. aasta septembris Gazpromi ning Poola vahel gaasitarneteks sõlmitud nn Jamali lepingust, vahendab Läti Delfi.

PGNiG märkis, et lepingu kohaselt on lepingu osapoolel iga kolme aasta tagant õigus algatada hindade ülevaatamine, kui osapool leiab, et need ei vasta turuolukorrale.

PGNiGi ning Gazpromi vahel sõlmitud leping näeb ette aastas 9,8 miljardi kuupmeetri gaasi tarnimise. Leping kehtib 2022. aastani.

Poola osapool teatas, et plaanib pärast 2022. aastat lepingust taganeda ning ettevõte põhjendas seda vajadusega Poola tuleva gaasi diversifitseerimise vajadusega.

Selle aasta märtsis võitis PGNiG vaidluse Gazpromiga, mis alates 2014. aasta novembrist toimunud gaasitarnete hinda. Nimelt esitas ettevõte ka toona Venemaa gaasimonopolile lepinguhinna muutmise taotluse.

Stockholmi arbitraažkohtus toimunud viieaastase vaidluse tulemusena kinnitas kohus vene gaasi hinna arvestamise uue valemi ning kohustas Gazpromi tagastama Poola ettevõttele ligi 1,5 miljardit dollarit. Gazprom maksis juuni lõpus küll raha ära, kuid vaidlustas arbitraažikohtu otsuse.