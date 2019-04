Poola teeb kolme sambaga pensionisüsteemist kahe jalaga taburetti

Poola peaminister Mateusz Morawiecki teatas juba kolm aastat tagasi pensionifondide reformi lõpule viimisest. Reform algas 2014. aastal kui teise samba pensionifondides olnud Poola riigi võlakirjad tühistati, et valitsus täidaks Euroopa Liidu võlakriteeriume. Valitsus läks sedasi eraomandi kallale ja viis riigieelarvegi ülejääkigi. Vormistati see sedasi, et osa teise pensionisamba fondide varadest kanti riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi.

Nüüd on plaanis viia ülejäänud raha inimeste kolmanda samba pensionikontodele. Need kuuluvad eraisikutele, kuid varasid juhivad ikka fondivalitsejad. Valitsus aga võtab kahe aasta jooksul enne kontodele varade viimist vahelt 15 protsendise ühekordse “tasu”, et katta riigi eelarvepuudujääki ja ellu viia valimislubadusi.

Inimestele antakse ka valik, kus kogunenud varad kantakse sotsiaalkindlustussüsteemi inimese kontole lihtsalt väärtusnumbrina. Sellisel juhul ei kohaldata 15 protsendist maksu, seletas Inbank Poola filiaali juht Maciej Pieczkowski Ärilehele Poolas eile teatavaks tehtud pensionireformi.

Individuaalsele pensioniinvesteerimiskontol olevatele varasid ei saa inimene käsutada enne pensioniea saabumist. Pensionil olles sealt raha väljavõtult ei tule täiendavaid makse maksta.

Poola praegused teise samba fondid muutuvad, riik võtab vahelt kuni 15 protsenti süsteemi varadest (teises sambas on 38 miljardit eurot), ja fondivalitsejad hakkavad jälle juhtima uues kuues kohustuslike asemel vabatahtlike pensionifonde.

Riik enam uutesse vabatahtlikesse fondidesse raha ei panusta ja eraisikutele piiratakse aastased sissemaksed kolmandasse sambasse umbes 14 000 zlotiga (umbes 3300 euroga).