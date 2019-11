Poola vedas Briti keskpanga hoidlast sada tonni kulda kodumaale

Poola keskpank on ostnud viimasel ajal kulda juurde. Mullu ja tänavu on ostetud juurde 126 tonni kulda, mis tõstis Poola kullareservid 228,6 tonnini. Seetõttu on Poola kerkinud maaila suuruselt 22ks kullaomanikuks. Ühtlasi on Poolal Ida-Euroopa maadest suurimad kullareservid, kirjutab Bloomberg.

Kui Poola müüks kulla maha, teeniks sellelt mitu miljardit kasumit, kuid keskpank ei kavatse seda teha.

Tänavu esimesel poolaastal on ka Ungari ja Serbia keskpank kulda juurde ostnud, mis on viinud kulla kogunõudluse kolme aasta tippu, selgub Maailma Kullanõukogu andmetest.

Poola valuutareservide maht, kuhu kuulub ka kuld, oli 31.oktoobri seisuga 121,9 miljardit dollarit.