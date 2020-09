Kahe salapärase ettevõtte omanik Denis Koštšejev ei osanud öelda, kuidas tema firmad kogusid kopsaka maksuvõla. „Ma ei tea, kuidas see juhtus. Järelikult ei ole ma edukas ärimees. Mul ei ole väga mugav sellest rääkida – see on mulle valus teema. Seega ma ei näe mõtet vestlusega jätkata, kahjuks ma rohkemat öelda ei saa,“ kommenteeris Denis Koštšejev ja katkestas kõne.

