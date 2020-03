Pooled IKT-arendusmajad prognoosivad vähemalt 30 protsendist müügitulu langust

Allies Digitali tegevjuht Priit Pavelsoni sõnul märgati mõjusid juba märtsi keskpaigas.

“Meie äri spetsiifika on viia kokku teenust vajav ettevõte arendusmajades palgal olevate ekspertidega, kel parasjagu töökoormus väike või kes on muul põhjusel võimeline uude projekti kiiresti sisenema. Meil oli hüpotees, et ettevõtted muutuvad majasiseste arendajate värbamisel ettevaatlikumaks. Nii otsustasime kriisi mõju arendusmajadele lähemalt uurida,” rääkis ta.

Valimisse kuulunud arendusmajadest:

* 75 protsenti on peatanud värbamistegevuse eriolukorra ajal;

* 73 protsenti on langetanud teenuse hinda teatud kliendisegmentidele;

* 67 protsenti on saanud klientidelt teateid maksetähtaegade ajatamisest;

* 53 protsenti on kaotanud projekte viimase kolme nädala jooksul;

* 47 protsenti prognoosib oma ärile vähemalt 30-protsendist käibelangust teises kvartalis;

* 33 protsenti kaalub ajutist palkade langetamist eriolukorra ajal;

* 33 protsenti kaalub osalist koondamist;

* 13 protsenti teatas, et tööta arendajate hulk ettevõttes on kolme nädalaga kasvanud.

Pilootuuringu tulemused näitavad kriisi sügavust.

"Majandus on integreeritud ökosüsteem. Selget mõju tunnevad arendusmajad, mis pakuvad teenust transpordi, turismi- ja turundussektorile. Ka startup-sektor on teenuste sisseostmisel ettevaatlik. Kriisi mõju ei tunne veel need, kelle kliendiportfell koosneb valdavalt avalikust- ja korporatiivsektorist," ütles Pavelson.

Tema hinnangul oleme kriisi haripunktist veel kaugel. Samas näeb Pavelson võimalusi.